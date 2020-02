Opnieuw Turkse militair gedood in Syrische provincie Idlib

In de provincie Idlib in Syrië is vandaag een Turkse militair om het leven gekomen bij een bomaanslag door het Syrische regeringsleger. Volgens lokale Turkse autoriteiten was het slachtoffer een tankmonteur.

Het is de zestiende Turkse militair die deze maand in Idlib omkomt bij een aanval door het Syrische leger, zegt persbureau Reuters. De provincie in het noordwesten van Syrië grenst aan Turkije en is nu nog in handen van Syrische rebellen. Maar het leger van president Assad rukt snel op.

Idlib is het laatste deel van Syrië dat Assad nog niet heeft heroverd: