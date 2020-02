Assad herovert dertig plaatsen in regio Aleppo

Syrische troepen hebben vandaag minstens dertig plaatsen in de regio-Aleppo veroverd, melden Syrische staatsmedia en het in Londen gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. President Assad is vastbesloten heel Syrië te heroveren, zei hij op een bijeenkomst met Iraanse parlementariërs.

Met de aanvallen drijft Assad de rebellen in het noordwesten van Syrië verder richting Idlib. Die provincie aan de grens met Turkije is het laatste deel van het land dat nog in handen is van rebellen tegen het regime van Assad.

Turkije steunt rebellen in Idlib, wat de laatste tijd tot confrontaties tussen Turkse en Syrische troepen leidde. In Turkije zijn al 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen en het land vreest dat er nog meer komen als het Syrische regeringsleger Idlib herovert.

Assad krijgt hulp van Rusland en Iran. Turkije en Rusland probeerden deze week vergeefs een akkoord te bereiken. Morgen worden die gesprekken hervat.

Noordwest-Syrië gaat gebukt onder een humanitaire crisis. Een vijfde van de 4 miljoen burgers in het gebied is ontheemd. Zij moeten de winter zien door te komen in tijdelijke onderkomens.