Overleg Moskou-Ankara over Idlib mislukt, Syrische leger neemt snelweg in

In Ankara zijn gesprekken tussen Turkije en Rusland over de situatie in Noordwest-Syrië voortijdig afgebroken. Er is geen akkoord bereikt over het stoppen van het opgelaaide geweld in de provincie Idlib, waar het Syrische regeringsleger en Turkse troepen tegenover elkaar staan.

Rusland is een bondgenoot van Syrië, terwijl Turkije enkele milities van de Syrische oppositie in Idlib steunt. Een Russische delegatie kwam zaterdag aan in de Turkse hoofdstad en is nu onverrichter zake vertrokken.

In Idlib rukt het Syrische leger snel op. Om die opmars te stoppen heeft Ankara duizenden militairen in het gebied gestationeerd. Turkije vreest dat de oplaaiende strijd opnieuw grote aantallen vluchtelingen naar Turkije drijft, terwijl er al ruim 3,5 miljoen Syriërs zitten. Intussen verovert Syrië steeds meer gebied op de rebellen en vallen er Turkse militaire slachtoffers.

De Turkse president Erdogan zegt dat de Syrische regering een "heel hoge prijs" zal betalen voor aanvallen op Turkse militairen in Idlib. Hij kondigde aan morgen met een gedetailleerd plan te komen voor het gebied. In een week tijd kwamen dertien Turkse militairen om het leven in de regio. Het Kremlin benadrukte vandaag juist dat alle aanvallen op Russische en Syrische troepen in Idlib moeten stoppen en dat het tot een deal met Turkije moet komen.

Helikopter

Door Turkije gesteunde rebellen hebben vandaag in het dorp al-Nayrab een helikopter neergehaald die vermoedelijk toebehoorde aan het Syrische regeringsleger. Volgens het Turkse ministerie van Defensie hebben Syrische troepen de plaats verlaten.