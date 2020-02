Boeing vindt afval in tanks van nog eens tientallen 737 MAX-toestellen

Vliegtuigbouwer Boeing heeft in nog eens tientallen 737 MAX-toestellen afvalmateriaal gevonden in brandstoftanks. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen persbureau Reuters. Boeing meldde woensdag al dat in tanks van recent afgebouwde toestellen afval was gevonden en noemde dat "absoluut onacceptabel".

Om hoeveel vliegtuigen het toen ging, was niet duidelijk, maar het bedrijf begon wel meteen met het doorlichten van alle 400 737 MAX-vliegtuigen die klaar zijn voor levering aan maatschappijen.

Doeken, gereedschap en schaafsel

Vooralsnog is er in 35 van die vliegtuigen afvalmateriaal gevonden, blijkt nu. Dat zou volgens een anonieme bron de helft zijn van de tot nu toe gecontroleerde toestellen, schrijft Reuters.

Wat er precies in de tanks is achtergebleven, is onduidelijk. Volgens Reuters gaat het waarschijnlijk om doeken, gereedschap of schaafsel van metaal dat is achtergelaten door werknemers.

Twijfels onder eigen personeel

Het is de zoveelste tegenslag voor de 737 MAX, die al bijna een jaar aan de grond staat, nadat twee toestellen waren verongelukt. Bij die crashes, in Ethiopië en Indonesië, vielen 346 doden.

De fatale crashes bleken te zijn veroorzaakt door softwarefouten in het besturingssysteem. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit trok daarop de licentie voor het toestel in. Uit interne documenten van het Amerikaanse concern bleek eerder al dat personeel al langer twijfelde aan de veiligheid van de 737 MAX.

Het is nog niet bekend wanneer de 737 MAX opnieuw kan worden gekeurd. Boeing gaat ervan uit dat dat later dit jaar zal zijn. Het afvalprobleem leidt volgens het bedrijf niet tot verdere vertraging.