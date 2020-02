Weer tegenslag Boeing 737 MAX, afval gevonden in tanks

Vliegtuigfabrikant Boeing heeft opnieuw een onvolkomenheid ontdekt bij het model 737 MAX. In brandstoftanks van toestellen die klaar zijn voor levering is afvalmateriaal gevonden. Boeing noemt dat "absoluut onacceptabel" en heeft beloofd het probleem meteen op te lossen.

Het is de zoveelste tegenslag voor de 737 MAX, die al bijna een jaar aan de grond staat nadat twee toestellen waren verongelukt. Bij die crashes, in Ethiopië en Indonesië, vielen 346 doden.

Het is niet helemaal duidelijk om wat voor afvalmateriaal het gaat. Boeing doet daar geen mededelingen over; volgens sommige media gaat het om gereedschap dat is achtergebleven bij de fabricage.

Ook bij hoeveel toestellen het afval is ontdekt is onduidelijk. In totaal staan zo'n 400 vliegtuigen van het type 737 MAX te wachten op levering aan maatschappijen. Die worden nu allemaal geïnspecteerd.

Zorgenkindje

De 737 MAX is al tijden het zorgenkind van Boeing. De fatale crashes bleken te zijn veroorzaakt door softwarefouten in het besturingssysteem. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit trok daarop de licentie voor het toestel in.

Het ging vooral om het zogeheten MCAS-systeem. In deze video legt kenner Joris Melkert uit wat daar mis mee is: