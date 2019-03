Vliegtuigcrash Ethiopië met zo'n snelheid dat toestel in grond verdween

Na een vliegramp wordt Melkert vaak gebeld met de vraag: "Wat is er denk je gebeurd?" Een antwoord heeft hij dan eigenlijk nooit. Ja, hij zag bij de ramp in Ethiopië dat de klap enorm moest zijn geweest. Maar elke keer wordt hij weer verrast door de uiteindelijke oorzaak van een crash, zegt hij. Die duidelijkheid volgt pas weken, zo niet maanden of jaren later.

"Het is juist belangrijk om in deze fase niet te snel conclusies te trekken over wat er gebeurd is", zegt Melkert. "Bij vrijwel elk ongevallenonderzoek blijkt er toch een verrassing uit het onderzoek naar voren te komen, iets wat je in eerste opzicht niet had verwacht. Die verrassing wil je absoluut niet missen in het onderzoek, want anders kan die je de volgende keer 'in de staart bijten'."