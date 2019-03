Honderden bij herdenking ramp met toestel Germanwings

In Zuid-Frankrijk zijn de 150 doden herdacht van het ongeluk met een toestel van de maatschappij Germanwings, vandaag vier jaar geleden. Een depressieve Duitse co-piloot liet het vliegtuig neerstorten. Hij vloog met opzet tegen een berg in de Franse Alpen.

Het toestel was met 144 passagiers en zes bemanningsleden op weg van Barcelona naar Düsseldorf. Onder de inzittenden waren zestien leerlingen en twee docenten van een gymnasium in Noord-Rijnland-Westfalen. Ook waren er veel Spaanse passagiers.

Bij de herdenking in de plaats Digne-les-Bains in Zuid-Frankrijk waren ongeveer 300 nabestaanden en familieleden. Ook werden kransen gelegd op de begraafplaats in Le Vernet, waar veel slachtoffers in een gemeenschappelijk graf liggen.