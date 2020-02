Eerste reactor oudste kerncentrale Frankrijk uitgeschakeld

Een van de twee reactoren van de oudste nog werkende kerncentrale van Frankrijk is vandaag uitgeschakeld. Het is een eerste stap om het aandeel van kernenergie in het land te verminderen en in plaats daarvan meer hernieuwbare energie op te wekken.

Tegen 2035 moet het aandeel kernenergie verminderd zijn tot 50 procent van de totale stroomvoorziening. Het land is als geen ander afhankelijk van kernenergie, driekwart van de stroom komt van kerncentrales. Voorlopig is Fessenheim de enige centrale die volledig wordt gesloten, om de economische impact te beperken.

De tweede reactor van centrale Fessenheim - in Noordoost-Frankrijk bij de grens met Duitsland en Zwitserland- wordt in juni uitgezet. Het zal enkele maanden duren voordat de reactoren zijn afgekoeld en naar verwachting duurt het tot 2023 totdat alle nucleaire brandstof is verwijderd.

Kernramp Japan

Enkele maanden na de ramp met de kerncentrale in Fukushima in Japan in 2011 beloofde toenmalig president Hollande al om Fessenheim te sluiten. Volgens activisten voldoet de ruim veertig jaar oude kerncentrale niet aan de veiligheidsstandaarden. Ook zou de centrale kwetsbaar zijn voor overstromingen en aardbevingen in de regio.

In 2014 presenteerde Hollande een plan om het aandeel kernenergie in 2025 terug te brengen naar 50 procent. Macron wijzigde de plannen twee jaar geleden en wil dat doel bereiken in 2035.

De centrale in Fessenheim werd in 1977 in gebruik genomen en is daarmee de oudste van de 19 Franse kerncentrales.