Macron sluit voorlopig geen kernreactoren

De Franse president Macron heeft aangekondigd dat het land minder snel dan beloofd het gebruik van kernenergie zal verminderen. Frankrijk zal niet helemaal afstappen van kernenergie. Dat zei hij bij de presentatie van het energiebeleid voor de komende tien jaar, waarin de energietransitie centraal staat.

In 2035 zullen 14 van de 58 kernreactoren dicht zijn. Macron wil de hoeveelheid kernenergie terugbrengen tot 50 procent van de totale hoeveelheid stroom. Dat betekent een vermindering met een derde.

Daarmee wijkt hij af van de belofte van zijn voorganger Hollande om dat al in 2025 te bereiken.

Duurzaam

Driekwart van de stroom komt nu van de negentien kerncentrales die in Frankrijk staan. Het land is er als geen ander van afhankelijk. Tot het einde van Macrons termijn, in 2022, sluit alleen de kernreactor in Fessenheim in de Elzas. Dat zal in 2020 gebeuren.

Het sluiten van de kernreactoren mag de energievoorziening niet in gevaar brengen.

Macron belooft dat er duurzame energievoorzieningen voor in de plaats komen. Hij zei dat Frankrijk af moet van de fossiele brandstoffen die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Protest

Om dat te bereiken wil hij een verdubbeling van het aantal windmolens in 2030 en vijf keer zoveel zonne-energie. Ook gaan alle kolencentrales dicht. Er komt subsidie voor isolatie en voor het vervangen van oude stookolie-installaties.

Over de woede van de Fransen over de accijnsverhoging op benzine en het protest van de 'gele hesjes' zei hij dat hij de demonstraties belangrijk vindt, maar het geweld onacceptabel. Hij zei dat de boodschap die de burgers willen overbrengen duidelijk is.