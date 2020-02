Incubatietijd coronavirus mogelijk geen twee maar vier weken

De incubatietijd van het coronavirus is mogelijk veel langer dan de 14 dagen waar tot nu toe van werd uitgegaan. Dat meldt de Chinese provincie Hubei nadat een 70-jarige Chinese man pas 27 dagen na zijn besmetting de eerste symptomen van de ziekte kreeg.

Een langere incubatietijd kan de bestrijding van het coronavirus moeilijker maken. In de periode waarin mensen wel besmet zijn, maar dat niet weten, kunnen ze het virus onbewust overdragen op anderen. De quarantaine van 14 dagen voor Nederlanders die mogelijk in China zijn besmet, is ook gebaseerd op de incubatietijd waar vanuit werd gegaan.

Het RIVM gaat op een voorlichtingssite ook nog uit van een incubatietijd van maximaal 14 dagen.

Familiebezoek

De man die na 27 dagen pas symptomen vertoonde, is waarschijnlijk voor 24 januari besmet toen hij op bezoek was bij zijn zus, die ook in de provincie Hubei woont. Pas op 20 februari kreeg hij koorts en na een test bleek dat hij inderdaad het coronavirus heeft opgelopen.

Ook bij de besmette passagier op cruiseschip de Westerdam was de incubatietijd waarschijnlijk langer dan 14 dagen. De 83-jarige Amerikaanse vrouw testte in Cambodja positief op het coronavirus, terwijl ze langer dan 14 dagen onafgebroken op het schip had doorgebracht en voor zover bekend geen enkele andere passagier besmet was.

Wereldwijd zijn bijna 78.000 mensen besmet met het coronavirus, van wie ruim 76.000 in China. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse John Hopkins University, die alle beschikbare cijfers optelt. In totaal zijn 2360 mensen overleden en ruim 21.000 mensen zijn na hun besmetting weer genezen.