Scholen bezorgd om criminelen die leerlingen ronselen

Opvallend is dat de respondenten zich even vaak zorgen maken over jongens als over meisjes. Ook komen de signalen op middelbare scholen uit zowel de onderbouw als de bovenbouw. Veel scholen hebben het idee dat jongeren op een steeds jongere leeftijd geronseld worden.

Niet altijd gaat het om drugs. Een school vertelt hoe een 13-jarige jongen zijn klasgenoten ertoe aanzette om geld te stelen van hun ouders. Vervolgens dreigde hij hen aan de schandpaal te nagelen als ze niet deden wat hij hun opdroeg. Zo haalde hij uiteindelijk een jongen over om samen met hem een overval te plegen.

Op een andere school deelde een leerling vals geld uit om er spullen van te kopen. In ruil voor deze spullen mochten de medeleerlingen een deel van het wisselgeld houden. De jongen zou deel uitmaken van een groter crimineel netwerk.

Lastig te herkennen

Volgens de peiling zijn de zorgen over dit soort vormen van criminaliteit iets groter in het voortgezet onderwijs dan in het mbo. Tegelijkertijd vragen veel ondervraagde medewerkers zich af of ze wel in staat zijn om criminele uitbuiting te herkennen. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum constateerde eerder dat het lastig is om te bepalen of jongeren gedwongen worden tot criminaliteit of daar zelf voor kiezen.

De enquête van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel is gedaan onder medewerkers van de scholen, vooral conciërges. De scholen hebben zelf gekozen welke medewerker het meeste zicht heeft op wat er op en rond de school gebeurt.