Fouilleren en cameratoezicht: scholenkoepel pakt wapenbezit aan

Minister: ik begrijp het

Minister De Jonge begrijpt de scholenkoepel goed. "Dit is iets om je heel erg veel zorgen over te maken. Het is cruciaal dat we dit in bedwang weten te houden."

Over maatregelen is hij minder concreet. "Wat is een maatregel die helpt? Een verbod op messen in het algemeen is moeilijk te handhaven. En je komt in die discussie al vrij snel bij de inhoud van de keukenla uit."

Hij wijst erop dat er al mogelijkheden zijn om op te treden, zoals preventief fouilleren. De minister wil ook dat scholen altijd aangifte doen en ook de ouders informeren. "We moeten niet te snel vervallen in de symboliek van nog iets extra's verbieden."