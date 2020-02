Nederlander op Duitse snelweg betrapt met 50.000 xtc-pillen

De Duitse douane heeft een Nederlander betrapt die 50.000 xtc-pillen in zijn auto had verstopt. Ook had de 23-jarige man 2,5 kilo hasj in zijn onderbroek.

De Nederlander werd aangesproken bij een tankstation langs de snelweg A3, in de buurt van de stad Wiesbaden. Toen douaniers hem vroegen of hij wapens of verdovende middelen bij zich had, ontkende hij dat. Blijkbaar vertrouwden de douaniers hem niet, want ze doorzochten zijn auto, een Volkswagen Up.

Dubbele bodem

In de kofferbak van de wagen vonden ze een dubbele bodem en met een endoscoop-camera zagen ze in de verborgen ruimte xtc-pillen. Nadat de douaniers de extra bodemplaat hadden gesloopt, zagen ze dat het ging om ongeveer 50.000 rode tabletten. De lading van 24 kilo heeft volgens de douane een straatwaarde van 355.000 euro.

De Nederlander werd gearresteerd en gefouilleerd. Daarbij ontdekten douaniers in zijn onderbroek een pakket hasj van 2,5 kilo. De drugsvondst werd al een week geleden gedaan, maar is pas vandaag bekendgemaakt. De Nederlander zit nog vast.

In Duitsland worden steeds vaker drugs uit Nederland onderschept, en ook in grotere hoeveelheden. Smokkelaars worden steeds creatiever, zegt de Duitse douane.

Vorig jaar werd de Nederlandse atlete Mediea G. ook in Duitsland betrapt met xtc en crystal meth. Ze zei dat ze dacht dat ze doping vervoerde. In november werd ze veroordeeld tot 8,5 jaar cel.