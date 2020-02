Spoorwegblokkade door inheemse bevolking brengt Trudeau in lastig parket

Dat de Wet'suwet'en steun krijgen van bijvoorbeeld de Mohawks, verbaast Serv Wiemers niet. Hij schreef een boek over verschillende Noord-Amerikaanse inheemse volken. "Als zo'n stuk land wordt geclaimd, voelen alle volken zich geraakt, ook andere stammen."

De Wet'suwet'en vinden dat de Canadese regering niet kan bepalen dat de pijpleiding over hun land moet lopen. "Land heeft voor hen een bijzondere betekenis", legt Wiemers uit. "Het is een heel belangrijk onderdeel van hun identiteit. Ze wonen er niet alleen, hun voorouders liggen er begraven en hun scheppingsverhalen komen eruit voort."

De zaak van de Wet'suwet'en speelt al veel langer en moet ook in een bredere context worden gezien, vindt Wiemers. "Je ziet vaker dat stukken land dreigen te worden afgepakt. Denk in de Verenigde Staten aan Standing Rock of aan Bears Ears."

Bang voor geweld

Door de blokkade zijn nu al meer dan 500 treinen uitgevallen, zowel passagierstreinen als vrachtvervoer. Woensdag liet het vervoersbedrijf dat over het geblokkeerde stuk spoor rijdt, weten dat voorlopig 1000 werknemers thuis moeten blijven.

De situatie brengt premier Trudeau in een lastige positie. Bij zijn eerste verkiezing won hij onder andere met de belofte om de relaties met de inheemse bevolking te verbeteren. Ongeveer vier procent van de bevolking van Canada stamt af van de inheemse bewoners.

Trudeau wil voorkomen dat het uitloopt op geweld en roept op om geduld te hebben. Dat de premier terughoudend is, begrijpt Wiemers wel. "Eerder liepen vergelijkbare protesten uit de hand." In 1995 kwam een inheemse bewoner om het leven en in 1990 stierf een politieman bij een conflict over de aanleg van een golfbaan. Ook nu is het volgens Wiemers mogelijk dat het tot geweld komt.

De premier zei gisteren dat de regering hard werkt om de situatie op te lossen. "We weten dat mensen kampen met tekorten, oponthoud en geen werk, en dat vinden we onacceptabel."