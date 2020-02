Materiaalgebruik flink gedaald, Nederland recyclet meer dan gemiddeld

Nederland verbruikte 10.000 kilo aan materialen per inwoner in 2018. Het gaat dan zowel om grondstoffen als aardolie en metalen als materialen die verwerkt zijn in producten, zoals plastic. Daarmee is de zogeheten materiaalconsumptie ruim 20 procent gedaald ten opzichte van het jaar 2000. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De overheid heeft als streven dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Dat betekent dat dan alles wat gemaakt en gebruikt wordt, daarna opnieuw gebruikt moet kunnen worden. Een economie zonder afval dus.

"Zo min mogelijk nieuwe materialen gebruiken is het doel", zegt Frank Notten van het CBS. "Het materiaalgebruik ligt hier al lager ten opzichte van veel andere landen." Binnen de EU hebben alleen Spanje en Italië een nog lager materiaalgebruik per inwoner.

1700 kilo gerecycled

Ook op het gebied van recycling is Nederland op de goede weg. Per inwoner recyclen we jaarlijks zo'n 1700 kilo. Alleen in België en Luxemburg wordt er meer gerecycled. "Als je meer recyclet dan heb je minder grondstoffen nodig", zegt Notten. "En het materiaal dat we gebruiken, gebruiken we heel efficiënt. We realiseren relatief veel economische groei met weinig materiaal."

Nederland is minder goed in afval. De afvalproductie per inwoner is de afgelopen jaren gedaald, maar is internationaal gezien hoog: 2500 kilo per inwoner, terwijl het EU-gemiddelde 1800 kilo is. Alleen Finland, Luxemburg, België en Estland produceren meer afval per inwoner. Maar van dat Nederlandse afval wordt dus wel weer een groot deel gerecycled.