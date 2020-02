Hoe een Utrechtse ICT-student veranderde in een malware-verkoper

"Wat opviel is hoe snel het kan gaan", zegt Fokker van McAfee. "In 2014 stelde hij nog vragen over zijn internetverbinding en een paar jaar later verkoopt hij ineens hacktools."

Een 'schrikbarend snelle' leercurve, zegt Fokker, maar hij liet ook steekjes vallen. Zo had hij zijn systeemtaal ingesteld op Nederlands, ontdekte Fokker. "Dat maakt je zoekgebied opeens een stuk kleiner, want relatief weinig mensen spreken dat."

Interesse

De Utrechter bekent dat hij achter de programmaatjes zit, maar zegt ook nooit criminelen te hebben willen helpen. "Hij handelde puur uit interesse, van jongs af aan", aldus zijn advocaat.

Bovendien heeft Van A. zelf geen ransomware of andere virussen in zijn programmaatjes gestopt, benadrukt ze. Wel heeft hij te weinig rekening gehouden met het kwaad dat criminelen ermee konden doen.

Hoe dan ook is het jammer dat het zo ver heeft moeten komen, vindt onderzoeker Fokker. "Het is jammer dat we er als maatschappij niet in zijn geslaagd om zo iemand op het rechte pad te houden."

De rechtbank doet uitspraak op 19 maart.

Meer horen over deze zaak? Beluister de Techpodcast: