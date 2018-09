Nieuwe ransomware gijzelt duizenden Nederlandse computers

Duizenden Nederlanders kunnen niet meer bij de bestanden op hun computer door het nieuwe gijzelvirus GandCrab, meldt RTL Nieuws. Pas als de slachtoffers een 'losgeld' betalen van ruim 1000 euro krijgen ze weer toegang tot hun bestanden.

GandCrab wordt onder meer verspreid via bijlagen in e-mails en door het downloaden van illegale versies van betaalde software waarin het virus verstopt zit.

Stijging wereldwijde infecties

Volgens Dave Maasland van cyberveiligheidsbedrijf ESET is er sinds 30 augustus een enorme stijging te zien van het aantal infecties wereldwijd. Ook in Nederland zijn er twee tot drie keer zoveel meldingen als voorheen.

Opvallend genoeg is het virus in Rusland nergens te bekennen. Het zou erop kunnen duiden dat het virus afkomstig is uit dat land, omdat Russische criminelen met rust worden gelaten als ze geen schade aanrichten in hun eigen land. "Maar het kan ook een afleidingsmanoeuvre zijn", waarschuwt Maasland. "Het virus kan toetsenbordinstellingen detecteren en installeert zich bij Russische instellingen niet op de computer. Soms gebruiken cybercriminelen dat om heel snel de vinger naar Rusland te laten wijzen."

24/7 helpdesk

De verspreiders van GandCrab hebben echt hun best gedaan om er zo veel mogelijk aan te verdienen, zegt Maasland. "Hun webpagina ziet er goed uit en ze hebben zelfs een eigen helpdesk die 24 uur per dag te bereiken is. Ook is het echt niet mogelijk om zonder betaling je bestanden vrij te krijgen."

Maar dat kan misschien nog veranderen, denkt Maasland. "Het zou kunnen dat over een tijdje toch iemand een foutje vindt in de ransomware waardoor die kan worden uitgeschakeld."

Kant en klaar

Volgens de cyberspecialist zal het aantal infecties met ransomware alleen nog maar verder toenemen. "Het gebeurt steeds vaker dat de ransomware kant en klaar wordt aangeboden aan mensen die hiermee geld willen verdienen. Het enige wat ze dan hoeven te doen is hun winst delen met de criminelen die het aanbieden."

Vooralsnog blijft het beste advies om regelmatig een back-up te maken van de belangrijkste bestanden op de computer, zegt Maasland, zodat die later weer teruggezet kunnen worden.