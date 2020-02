Visser diep door het stof, excuses aan Zeeuwen en Tweede Kamer

Staatssecretaris Visser heeft excuses voor haar eigen handelen gemaakt aan de Zeeuwen en aan de Tweede Kamer. Ze zegt dat ze hen eerder deelgenoot had moeten maken van het zoeken naar alternatieve vestigingsplekken voor de marinierskazerne in Doorn. Ze vindt achteraf bezien dat ze haar twijfels over Vlissingen te lang voor zich heeft gehouden. Ze is niet van plan om af te treden.

"Als ik terugkijk, had ik u mee moeten nemen in mijn twijfels. Ik heb het bij mijzelf gehouden en dat is mijn fout geweest. Ik realiseer me nu dat ik het omgekeerde heb bereikt van wat ik beoogde. Het had anders gemoeten."

De bewindsvrouw zei dat in de Tweede Kamer, waar vandaag een debat is over het besluit om de marinierskazerne in Doorn niet naar Vlissingen te verhuizen maar naar Nieuw Milligen. De publieke tribune zit vol Zeeuwen. Visser richtte het woord rechtstreeks tot hen: "Ik begrijp dat de Zeeuwen teleurgesteld, boos zijn. Ik kan allerlei kwalificaties bedenken. Dat realiseer ik me. Ik wil daarom ook naar u toe mijn excuses aanbieden."

Keihard debat

De toon in het debat was vanmorgen keihard. Kamerleden verwijten Visser dat ze tegen Zeeland volhield dat Vlissingen niet van de baan was, terwijl ze al op zoek was naar een andere plek.

Visser zei dat ze rekening moest houden met de economische belangen van Zeeland aan de ene kant en de toekomst van het Korps Mariniers aan de andere kant. Ze vreesde voor die toekomst, omdat mariniers duidelijk maakten dat ze niet mee wilden verhuizen.

De staatssecretaris begrijpt dat de Zeeuwen geen vertrouwen meer in haar hebben. "Dat trek ik me aan. Ik heb me te veel op de inhoud gericht. Mijn intentie was om ervoor te zorgen dat ik mijn twijfel kon onderbouwen met feiten. Het heeft anders uitgepakt."

Veel Kamerleden spraken hun waardering uit voor de open en eerlijke manier waarop de staatssecretaris het boetekleed aantrok. Maar ze blijven bij hun vragen over de gang van zaken. Visser zei dat ze halverwege 2018 al begon te twijfelen over Vlissingen als vestigingsplaats en dat ze in mei 2019 heeft bedacht: dit moeten we niet doen. Toen heeft ze opdracht gegeven voor het onderzoek naar andere plekken. Zeeland hoorde afgelopen vrijdag pas dat Vlissingen definitief was geschrapt.

Kamerlid Krol (50Plus) noemde de handelswijze regentesk. Hij vindt dat Visser de Zeeuwen inspraak had moeten geven. "Daar heeft u helemaal gelijk in. Dat had ik moeten doen." Ze zei wel dat ze er alle vertrouwen in heeft dat ze het goed kan maken.