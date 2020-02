Tekort aan psychiatrisch deskundigen: 200 zaken niet onderzocht

Vanwege een personeelstekort is er vorig jaar in ruim 200 zaken geen rapport gemaakt van de psychische gesteldheid van verdachten, terwijl hierom wel was gevraagd door de rechter of het OM. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten in antwoord op vragen van RTL Nieuws. Rapporten over eventuele psychische stoornissen bij verdachten wegen mee in het oordeel van de rechter.

Het gaat om ongeveer 7 procent van alle zaken die vorig jaar binnenkwamen. Geprobeerd wordt deze zaken dit jaar alsnog af te maken. De verdachten die niet zijn onderzocht, zijn niet vrijgelaten.

Toenemend tekort

Het probleem wordt veroorzaakt door een tekort aan psychiaters en psychologen die voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) werken. Het instituut onderzoekt verdachten in opdracht van het Openbaar Ministerie en de rechtspraak.

De afgelopen jaren liep het tekort aan gedragsdeskundigen flink op. Acht jaar geleden waren er ruim 600 gedragsdeskundigen waar de NIFP mee werkte. Vorig jaar was dat aantal gedaald tot minder dan 400.

Om te voorkomen dat de achterstand groeit, gaan het OM en het instituut kritischer kijken of er altijd een rapport nodig is. Zo kan ook met behulp van een reclasseringsrapport een inschatting worden gemaakt van iemands geestelijke gesteldheid.

Verdachte komt vrij

Gisteren besloot de rechtbank in Den Haag een verdachte van mishandeling en bedreiging vrij te laten toen bleek dat het toegezegde gedragsrapport niet was geleverd. De rechtbank noemde het ontbreken van het rapport onacceptabel en wees de overheid op de zorgplicht voor patiënten.

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijlating. Justitie vervolgt de man voor de mishandeling en bedreiging van zijn moeder, zus en tante. Het OM had 180 dagen cel geëist, waarvan zestig voorwaardelijk.

Het ministerie noemt de vrijlating van de verdachte ernstig en wacht het hoger beroep af.