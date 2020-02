OM in beroep tegen vrijlaten man die familie mishandelde

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen het besluit van de rechtbank om een verdachte vrij te laten die familieleden heeft mishandeld en bedreigd. Dat meldt Omroep West. Gisteren werd de man door de Haagse rechtbank vrijgelaten omdat toegezegde rapporten over zijn geestesgesteldheid niet waren geleverd. De rechtbank kon niet oordelen over zijn toerekeningsvatbaarheid en of hij wel of niet de gevangenis in moet.

Justitie vervolgde de man vanwege het mishandelen en bedreigen van zijn moeder, zus en tante. Zijn familie heeft er bij instanties steeds op aangedrongen dat hij wordt behandeld. De eis van het OM was 180 dagen celstraf, waarvan zestig voorwaardelijk.

Psychotische stoornis

In hun vonnis noemden de rechters het gisteren een onacceptabele gang van zaken dat er geen rapport was, terwijl dat wel was toegezegd. Ze wezen de overheid ook op de zorgplicht voor de psychiatrische patiënt. "Er zijn ernstige redenen om te vermoeden dat de verdachte lijdt aan een psychotische stoornis en dat de rechtbank daarom rekening dient te houden met een mogelijk volledige ontoerekeningsvatbaarheid." Het OM betreurt de gang van zaken, laat een woordvoerder weten.

Dat de rapportages niet zijn gemaakt, komt volgens de rechtbank door capaciteitsproblemen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).