Rechter laat man die moeder sloeg gaan omdat psychiatrisch rapport ontbreekt

De rechtbank in Den Haag heeft een man die zijn familieleden heeft mishandeld en bedreigd op vrije voeten gesteld, omdat toegezegde rapporten over zijn geestesgesteldheid niet zijn geleverd. Daarom kan de rechtbank niet oordelen over zijn toerekeningsvatbaarheid en of hij wel of niet de gevangenis in moet.

In hun vonnis noemen de rechters dit een onacceptabele gang van zaken en wijzen ze de overheid op haar zorgplicht voor deze psychiatrische patiënt. "Er zijn ernstige redenen om te vermoeden dat de verdachte lijdt aan een psychotische stoornis en dat de rechtbank daarom rekening dient te houden met een mogelijk volledige ontoerekeningsvatbaarheid." Maar omdat de rapportages ontbreken, kan dat in deze zaak niet met zekerheid worden vastgesteld.

De man heeft sinds een bedrijfsongeval in 2016 ernstige psychiatrische problemen, waarvoor hij eerder al was opgenomen in een ggz-instelling. Vorig jaar mishandelde en bedreigde hij zijn moeder, zus en tante. Zijn familie heeft er bij de instanties steeds op aangedrongen dat hij wordt behandeld.

Gebrek aan psychiaters en psychologen

Dat de rapportages niet zijn gemaakt, komt volgens de rechtbank door capaciteitsproblemen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De directeur van het NIFP wees twee weken geleden al op de gevolgen van het tekort aan psychiaters en psychologen voor de rechtspraak, waardoor strafzaken worden uitgesteld. Hij vroeg om meer geld om de deskundigen beter te kunnen betalen.

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen zegt dat hij Kamervragen gaat stellen aan minister Dekker voor Rechtsbescherming over het capaciteitsgebrek bij het NIFP.