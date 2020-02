Ontslag voor 'grijze kardinaal' en Poetin-vertrouweling Soerkov

Het Kremlin ontkent sinds het uitbreken van de oorlog in Oost-Oekraïne dat Rusland rechtstreeks is betrokken bij de vijandelijkheden. Poetin heeft alleen toegegeven dat er mogelijk Russische "vrijwilligers" meevechten aan de kant van de separatisten. Volgens tal van bronnen is er wel degelijk sprake van Russische militaire betrokkenheid bij het conflict in het gebied.