Kremlin-ideoloog, Tupac-fan én MH17-verdachte: Vladislav Soerkov

Hij wordt gezien als een grondlegger van de moderne Kremlin-ideologie. Vladislav Soerkov is vaak omschreven als de machtigste onbekende van Rusland. Maar nu staat Poetins topadviseur in de schijnwerper. Het JIT linkt hem aan het neerhalen van vlucht MH17, zo bleek gisteren.

De 55-jarige Rus hielp bij het leveren van de buk-raket, stelt het internationale onderzoeksteam. Hij zou rechtstreeks contact hebben gehad met de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Het Kremlin spreekt van ongegronde beschuldigingen.

Nepnieuws, alternatieve feiten: Soerkov is een van de adviseurs die de politieke strategie van een eigen waarheid creëren groot zou hebben gemaakt. Ook de term 'geleide democratie' komt uit zijn koker. Het politieke systeem waarmee Poetin al negentien jaar aan de macht is.

"Er wordt breed van uitgegaan dat hij al heel lang een zware stem in het Kremlin is", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Hij is nog steeds persoonlijk adviseur van Poetin. Al is het onduidelijk wat er precies in zijn portefeuille zit."

Tupac en Poetin

Als Soerkovs cv openbaar was, dan zag de lezer een politieke én artistieke duizendpoot. Want hij heeft ook waarschijnlijk de postmoderne roman About Zero geschreven onder een pseudoniem. De Rus spreekt vloeiend Engels en schrijft ook muziek en songteksten.

Naar verluidt is hij ook groot fan van poëzie. Op zijn bureau hing volgens verschillende media een poster van de overleden Amerikaanse rapper Tupac, naast die van Poetin.

Volgens de BBC begon Soerkov als de bodyguard van oligarch Michail Chodorkovski. Die voelde aan dat Soerkov meer talent had voor de pr-afdeling. Hier werkte hij zich op tot een hoge positie, en leerde hij zijn vrouw kennen. Uiteindelijk belandde Chodorkovski in de cel en ging Soerkov aan de slag voor de overheid.

Vicepremier en Oekraïne-adviseur

Ook in het Kremlin klom hij snel op. In 2004 werd hij officieel vertrouweling van Poetin. Later werd hij zelfs vicepremier. De jeugdbeweging Nashi (de onzen) werd opgericht onder zijn toezicht. Deze groep staat bekend om het aanvallen en lastigvallen van oppositiepartijen, schrijft The Moscow Times.

De grijze kardinaal, een invloedrijk speler achter de schermen, zo kwam Soerkov bekend te staan. "Bij de annexatie van de Krim en het conflict in Oekraïne heeft Soerkov een grote rol gespeeld", zegt Godfroid. "Hij was de Russische adviseur voor Oekraïne."

Volgens het JIT had Soerkov vlak voor de MH17-ramp dit gesprek met de leider van de pro-Russische seperatisten: