Turkse zakenman Kavala uren na vrijspraak opnieuw opgepakt

De Turkse zakenman, filantroop en vredesactivist Osman Kavala is vannacht kort na een onverwachte vrijspraak opnieuw opgepakt. Dat gebeurde op het hoofdbureau van politie in Istanbul, waar hij na zijn vrijlating uit de gevangenis naartoe was gebracht. Hij wordt nu in een nieuwe beschuldiging verdacht van betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep in 2016.

Kavala zat meer dan twee jaar in voorarrest omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de protesten in 2013 in het Gezipark in Istanbul. Die begonnen als protest tegen bouwplannen van de regering-Erdogan in een park in Istanbul, maar groeiden uit tot een breder en gewelddadig protest tegen Erdogan zelf.

Het proces tegen Kavala en acht andere Gezipark-verdachten werd binnen en buiten Turkije als een testcase van het Turkse rechtssysteem gezien, omdat de bewijzen beperkt zouden zijn. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zei vooraf dat het vonnis duidelijk zou maken of "respect voor mensenrechten nog enige rol speelt in het Turkse rechtssysteem". Tot verrassing en opluchting van familie, vrienden en binnen- en buitenlandse waarnemers werden de negen vrijgesproken, wegens gebrek aan bewijs.

'Opzettelijke psychoterreur'

De blijdschap over de vrijlating van Kavala was van korte duur. Hij werd dus opnieuw aangehouden, voor betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van militairen in 2016.

"Aan dit besluit hangt de geur van opzettelijk en berekende wreedheid", zegt Amnesty International. "De deur naar de vrijheid zo harteloos voor zijn gezicht dichtgooien, is een vernietigende klap voor Kavala, zijn familie en het recht in Turkije." De voorzitter van de mensenrechtencommissie in het Duitse parlement spreekt van "opzettelijke psychoterreur".

Volgens president Erdogan en het Turkse Openbaar Ministerie zat Erdogans aartsvijand Fethullah Gülen achter de mislukte staatsgreep. In de nasleep werden tienduizenden mensen opgepakt en meer dan honderdduizend ambtenaren en militairen ontslagen, omdat ze aanhangers van Gülen zouden zijn.