'Ridouan Taghi liet motorclub vier moorden plegen'

Inez Weski, Taghi's advocaat, zegt in een reactie dat haar cliënt niet vervolgd wordt in het Eris-proces. De G. zou Taghi ook niet kennen, volgens de advocaat. "Met andere woorden gaat het hier kennelijk slechts om speculaties van deze persoon."

Taghi was de meest gezochte crimineel van Nederland, tot hij in december werd opgepakt in Dubai. Hij staat op dit moment terecht in het Marengo-proces, waarin hij wordt beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor vijf moorden. Daarnaast houdt justitie er rekening mee dat hij achter de dood van Derk Wiersum zit.