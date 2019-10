OM: Ridouan Taghi ook opdrachtgever in liquidaties motorbende

De meest gezochte man van Nederland, Ridouan Taghi, was ook betrokken bij liquidaties in de zaak rond motorbende Caloh Wagoh. Het Openbaar Ministerie zei op een tussentijdse zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol dat Taghi een van de opdrachtgevers was voor tien liquidaties en pogingen daartoe.

Verder zegt justitie dat de motorbende drie moordcellen had voor het uitvoeren van liquidaties. De baas van Caloh Wagoh, Delano R. (48), zou die hebben aangestuurd. Hij is een van de twee kopstukken in de zaak, naast de 70-jarige Greg R., die wordt gezien als een soort raadgever.

Net als in het proces tegen de bende van Ridouan Taghi, maakt het Openbaar Ministerie ook in deze zaak gebruik van een kroongetuige. Deze man, Tony de G., maakte volgens justitie deel uit van zo'n moordcommando.