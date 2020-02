Ontruiming in Utrecht in verband met verdacht pakketje

De politie in Utrecht onderzoekt een postpakket dat bij een bedrijf in Utrecht is afgeleverd. Het gebouw aan de Eendrachtlaan werd uit voorzorg ontruimd.

Volgens RTV Utrecht zijn daar onder meer equensWorldline en Rabobank gevestigd. Een klein deel van het pand is nog afgesloten voor onderzoek. De meeste medewerkers zouden inmiddels weer naar binnen zijn gegaan.

Vorige week ontploften bombrieven bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade. Volgens de politie zijn de brieven verstuurd door een afperser, die een bedrag in bitcoins eist.

Donderdag werd bij een softwarebedrijf in Leusden een verdachte brief onschadelijk worden gemaakt.