Rusland moet toch miljardenvergoeding betalen aan aandeelhouders Yukos

Rusland moet toch miljarden dollars betalen aan de aandeelhouders van het Russische olieconcern Yukos, heeft het gerechtshof in Den Haag beslist. Het gaat om een vergoeding omdat het bedrijf in 2006 door de Russische overheid werd onteigend en failliet ging.

De zaak werd in Nederland gevoerd omdat buitenlandse takken van Yukos schuilgaan achter een beschermingsconstructie in een Nederlandse stichting.

Rondom Yukus Oil, eens het grootste olieconcern van Rusland, woedt al jarenlang een juridische strijd. In de jaren 90 werd het bedrijf geprivatiseerd en sinds 2003 legde Rusland enorme belastingheffingen op aan het bedrijf waardoor het in 2006 failliet ging.

Potentiële rivaal van Poetin

De Russische Federatie werd in 2014 in een arbitraal vonnis veroordeeld tot een schadevergoeding van 50 miljard dollar aan de aandeelhouders van Yukos. Volgens het arbitragepanel ging het Rusland niet echt om het innen van belastinggeld, maar was het doel om grootaandeelhouder Michail Chodorkovski als potentiële rivaal van president Poetin uit te schakelen.

Na de arbitrageprocedure eiste Rusland bij de Nederlandse rechter dat die uitspraak zou worden vernietigd. De rechtbank gaf het land in 2016 gelijk en oordeelde dat het arbitragepanel niet bevoegd was omdat de zaak was gebaseerd op een energieverdrag dat Rusland weliswaar had ondertekend, maar niet geratificeerd.

Het hof in Den Haag besliste vandaag dat het vonnis van de rechtbank uit 2016 niet juist is omdat het energieverdrag wel geldig was in Rusland. Dat betekent dat de arbitrale uitspraak weer van kracht is en dat Rusland de 50 miljard dollar moet terugbetalen aan de aandeelhouders.

Rusland heeft aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan bij de Hoge Raad.