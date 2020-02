'Bulldog in de rechtszaal': vlijmscherpe advocate is hoop van Harvey Weinstein

Een twaalfkoppige jury gaat vandaag in New York in beraad over de zaak Harvey Weinstein. De 67-jarige filmproducent wordt door meer dan honderd vrouwen beschuldigd van verkrachting, seksueel misbruik, intimidatie en ongewenste intimiteiten. Met de hulp van een uitgesproken advocate hoopt Weinstein vrijuit te gaan.

Het huidige proces draait om de beschuldigingen van twee vrouwen. Weinstein zou een van hen in 2013 hebben verkracht op een hotelkamer in Manhattan. De andere vrouw zegt in het appartement van de filmproducent tot orale seks te zijn gedwongen. Dat zou zijn gebeurd in 2006.

"Het is geen makkelijke zaak", zegt NOS-correspondent Arjen van der Horst. "Zoals vaak het geval is bij seksuele misdrijven is het he said, she said, zijn woord tegen het woord van deze vrouwen. Bovendien hebben de vrouwen jaren gewacht met het uiten van hun beschuldigingen tegen Weinstein. Daardoor is er geen direct bewijs, zoals dna-sporen. De vraag is dan of er secundair bewijs is."