Thaise leger stoot bezittingen af na massamoord door militair

Bij de aanslag raakten ook 57 mensen gewond. De man verschanste zich in een kelder en werd uiteindelijk doodgeschoten door de politie en het leger.

Militair bewind

Thailand had van 2014 tot vorig jaar een militair bewind. Daar kwam officieel een einde aan toen premier Chan-ocha vorige zomer ontslag nam als legerbaas. Toch is het leger nog steeds sterk aanwezig in het land, ook in vastgoed en andere zakelijke activiteiten.

Er is al langer kritiek op de zakelijke activiteiten. De oppositie vindt dat de geldstromen niet kritisch onderzocht kunnen worden, omdat het geld niet in de staatskas terechtkomt. De legerleiding belooft nu meer transparantie.