Thaise premier geen legerchef meer

De onlangs gekozen Thaise premier Prayuth Chan-ocha heeft formeel ontslag genomen als legerbaas. Daarmee is het militaire bewind dat Chan-ocha vijf jaar heeft gevoerd officieel ten einde, samen met de speciale regeringsbevoegdheden die het leger had.

In 2014 nam het leger de macht over in Thailand, naar eigen zeggen om het land te stabiliseren na maanden van protesten en rellen. Begin dit jaar waren de eerste verkiezingen weer. Die waren vooraf gemanipuleerd door wijzigingen in de grondwet en kieswet en verliepen tamelijk chaotisch. Toch won Prayuths partij slechts nipt van de Pheu Thai-partij, die aan de macht was voor de coup.

Onder de nieuwe regeringsvorm heeft Prayuth sinds de verkiezingen verschillende mediarestricties opgeheven en rechtszaken overgeheveld van de militaire rechtbank naar een civiele. Wel behouden veiligheidsdiensten de rechten om te fouilleren en onherroepelijke arrestaties te doen.

Democratische intenties

"Thailand is nu weer volledig democratisch, met een constitutionele monarchie en een gekozen parlement", zei de premier vandaag in een televisietoespraak. Daarin roemde hij de successen van de junta. De reddingsactie van het jongensvoetbalteam en hun coach uit een grot was daar volgens hem een van.

Op het functioneren van de Thaise democratie onder Prayuth is ook kritiek. Zo zou de gewijzigde grondwet het leger te veel macht geven, onder meer omdat het leger de senaat benoemt.

Dat de legerbaas niet voor, maar na de verkiezingen zijn macht overdroeg, doet ook af aan zijn democratische intenties, zegt correspondent Annemarie Kas. "Hij wilde eerst zijn plek veiligstellen."

De regering-Prayuth is vorige week erkend door de Thaise koning. Volgende week is de be√ędiging.