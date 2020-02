Marokkaanse moskeeën geven AIVD gelijk: 'Orthodoxen zetten gelovigen onder druk'

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland onderschrijft de bevindingen van inlichtingendienst AIVD dat een kleine groep jongere, orthodoxe moslims voor problemen zorgt in moskeeën. De andere gelovigen worden door hen onder druk gezet om mee te doen met de 'strenge' koers.

"Er wordt tegen hen gezegd 'je bent geen goede moslim'", zegt vicevoorzitter Saïd Bouharrou. Ook worden de mensen die niet willen meedoen beschuldigd van het zaaien van verdeeldheid onder moslims. Hij ondervond dit zelf na zijn medewerking aan een onderzoek van tv-programma Nieuwsuur.

Bouharrou werd vanmorgen verhoord door de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek doet naar beïnvloeding door onvrije landen van moskeeën en andere islamitische organisaties.

Ongewenst

Hij zei dat de invloeden uit de golfstaten aangepakt moeten worden. De alFitrah-moskee probeert bijvoorbeeld bij andere moskeeën te infiltreren, vertelde Bouharou. "We moeten iets doen om die invloeden kleiner te maken." Hij vindt het "per definitie" ongewenst als mensen uit het buitenland in Nederlandse moskeebesturen zitten.

Bouharrou is geschrokken van de bedreigingen aan het adres van Hajer Harzi, die voor de Tweede Kamercommissie beschreef hoe dreigend het eraan toeging in de Al Houda-moskee in Geleen. Hij vindt de getuigenis van Harzi dapper: "Zulke helden hebben we meer nodig in het land."

Bouharrou legde een verklaring af, waarin hij afstand nam van de buitenlandse invloeden: