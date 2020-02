Sluitstuk Operatie Alfa: Martien R. vandaag voor de rechter

De rechtbank heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen voor het proces. Zo mogen de officieren van justitie vanwege hun veiligheid niet worden gefilmd, iets wat normaal wel toegestaan is. Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van Martien R., noemt de maatregel tegenover Omroep Brabant "totaal overtrokken".

"Er worden in Nederland wel vaker grote hoeveelheden wapens en drugs gevonden. Dan worden er ook niet zulke maatregelen genomen", aldus Kuijpers. "Het is allemaal beeldvorming door het Openbaar Ministerie. Ze doen alsof ze hier te maken hebben met een soort Holleeder in het kwadraat. Alsof ze doodsbang zijn voor R., maar ze hebben helemaal niks te vrezen."

Overigens hebben de advocaten van de verdachten ook een verzoek gedaan aan de rechtbank. Ze willen niet dat de stem van de verdachten wordt opgenomen, ook niet vervormd. De rechtbank heeft dit toegekend.

Kuijpers zei eerder tegen Nieuwsuur dat justitie een sleepnetmethode hanteert. "Iedereen die de achternaam R. heeft wordt meegeveegd. En dan ziet men later wel wie er aan de pan blijft plakken, om het zo maar te zeggen. Maar het is volgens mij evident onjuist om te zeggen: deze hele familie is crimineel, dus gaan we die allemaal vastzetten."