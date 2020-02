Steeds meer skipistes gesloten ondanks sneeuwkanonnen en nepsneeuw

In de Franse skigebieden lopen, net als elders, de temperaturen op. In de Alpen wordt het elk decennium een halve graad warmer, berekenden wetenschappers, waardoor sneeuw verdwijnt. Op de Mont Blanc ligt de 'eeuwige sneeuw-grens' nu nog op 3380 meter hoogte: daar is het altijd wit. Over 80 jaar zal die grens op 4080 meter komen te liggen.

In de laag gelegen skigebieden, zoals die van Gérardmer, levert dat steeds meer problemen op. Beetje bij beetje verdwijnt de witte laag. "We gaan daarom ook steeds meer niet-ski-activiteiten organiseren", zegt Perrin. "Er zijn wandelroute's in de natuur en je kan lange bergtochten met gidsen maken. Het is hier immers prachtig, we zitten middenin de bossen."

Gehecht aan toeristen

Ook de gemeente is gehecht aan de toeristen, want een stadje als Gérardmer drijft op de wintersport. Hotels, restaurants en winkels varen er allemaal bij. Volgens schattingen is zeker 50 procent van alle omzet die in de stad wordt geboekt, te danken aan de toeristen.

Dankzij investeringen in nepsneeuw en niet-ski-activiteiten redden ze het hier. Vooral kleinere skigebieden hebben de pistes al moeten sluiten. Zonder sneeuw en met weinig geld om te investeren, is er daar geen toekomst meer voor wintersport. Her en der duiken al foto's op van wegroestende kabelbanen op groene bergen die alleen nog herinneringen oproepen aan een wereld met sneeuw en zonder klimaatproblemen.

Bakens verzetten

France Montagne, de belangenvereniging van Franse wintersportgebieden, is zich bewust van de problemen. De industrie zorgt voor een jaarlijkse omzet van 11 miljard euro en werkgelegenheid voor zo'n 120.000 mensen. Die willen hun baan graag houden, dus worden de bakens verzet.

"We hebben zo'n 40 verschillende activiteiten geteld die onze leden aanbieden, zowel overdag als 's nachts", zei de organisatie onlangs op de Franse radio. Dit jaar is wellness en fitness erg in opkomst. "Wij promoten geen skivakanties meer, maar bergvakanties."