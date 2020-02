EU-korting voor Nederland wankelt in begrotingsonderhandelingen

Momenteel betaalt Nederland zo'n 7 a 8 miljard euro per jaar aan de EU. Als het aan Rutte ligt, komt daar in de nieuwe begroting geen euro bij. "Er zijn grenzen", schreef hij in november nog in een brief aan Brussel, waarin hij hamerde op de 1 procent-begroting.

Op papier zou Nederland in zijn eentje de nieuwe begroting kunnen torpederen, omdat uiteindelijk alle lidstaten groen licht moeten geven. "En zo lang dat groene licht er niet is, blijft de huidige begroting gelden, die dus gunstig is voor Nederland", zegt Van Hoorn.

Of dat in de praktijk ook gebeurt, is de vraag. Van Hoorn denkt dat Rutte uiteindelijk niet kan tegenhouden dat Nederland meer gaat betalen aan de EU.

"Misschien dat het eerste jaar van de nieuwe begroting nog meevalt. Maar iedereen weet in Brussel dat je uiteindelijk voor het compromis moet gaan. En iedereen weet ook dat je niet alles krijgt wat je vraagt. Hoe lang het gaat duren om dat compromis te bereiken, is alleen niet in te schatten. Net als dat niemand nog weet wat Rutte als wisselgeld mee terugkrijgt naar Den Haag."