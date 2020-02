Rutte duidelijk in Brussel: niet meer geld naar de EU

Nederland is niet van plan om de komende jaren meer aan de EU-begroting bij te dragen. Dat heeft premier Rutte tegen EU-voorzitter Michel gezegd tijdens een bespreking in Brussel. Over twee weken is er een extra top van de 27 EU-leiders.

De standpunten in de Europese Unie lopen fors uiteen. Zo wil Nederland samen met een aantal andere landen, door Rutte de "zuinige vijf" genoemd (Oostenrijk, Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland), dat er bezuinigd wordt in plaats van meer uitgegeven. "We zijn netto betaler en ik zie niet in waarom we meer moeten betalen."

Bovendien, zo heeft Rutte aan Michel laten weten, heeft Nederland de afgelopen jaren al te lijden gehad. Zo heeft Nederland extra moeten betalen vanwege de migratie. En is de brexit eveneens een tegenvaller voor de schatkist in Den Haag.

Onaanvaardbaar

Tegenover de zuinige landen staat een grote groep landen die vinden dat er niet bezuinigd mag worden. Premier Costa van Portugal een van de woordvoerders van die groep vindt het onaanvaardbaar als er minder geld naar de zogenoemde cohesiefondsen gaat. Afgelopen weekend kwamen de landen in Lissabon bij elkaar om een vuist te maken.

Rutte moet een beetje lachen over die bijeenkomst. "Wij hebben ook een top gehouden. Alleen de zuinige landen vliegen niet heel Europa door. Wij hebben een videoconferentie gehouden, dat is veel goedkoper."

Hoe gaat het verder?

De Oostenrijkse premier Kurz heeft al gezegd dat hij z'n veto zal gebruiken als de begroting te veel gaat stijgen. "Dat zal ik niet doen", aldus de Nederlandse premier. "Ik vind dat je eerst moet praten en niet meteen een veto op tafel moet gooien."

Bij de kabinetsformatie is volgens de premier al afgesproken dat het Nederlandse bedrag niet zal stijgen. Hoe die rekensom is opgebouwd, maakt Rutte niks uit. "Of we nu meer of minder korting krijgen. Beneden of boven de 1 procent uitkomen is niet van belang. Wat telt is dat onderaan de streep het getal nul is. Oftewel niet meer geld dan begroot naar de EU."

Over de top van 20 februari als de regeringsleiders gaan proberen om een oplossing te vinden, is hij pessimistisch. "Ik snap ook wel dat de enorme modernisering die Nederland wil, met minder geld naar landbouw en cohesiefondsen niet lukt, omdat andere landen daar anders over denken. Maar ik wil wel wat veranderen."