Hogere belastingen, want 'waterbeheer is niet sexy, maar het moet wel'

Sexy

De hogere belastingen moeten we volgens Hoeben wel in perspectief zien. "Het lijkt alsof we allemaal weer kaalgeplukt worden, maar het is nog steeds zo dat we veel meer belasting aan de rijksoverheid betalen."

Wie alleen van de waterschappen hoort als er belasting betaald moet worden, zal er weinig sympathie voor op kunnen brengen. Maar dat is geen reden om het hele systeem op de schop te gooien, vindt ze. "Waterbeheer is gewoon niet sexy, maar moet wel gebeuren", zegt Hoeben.

"En als we dat het rijk laten doen, moet zij afwegen of het geld naar de zorg, het onderwijs of de dijken gaat. Zoals het nu gaat, komt er tenminste genoeg geld binnen dus er is heel veel voor te zeggen om het te houden zoals het is."