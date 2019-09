Drinkwaterbronnen Nederland steeds meer vervuild

De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen is in gevaar. Uit onderzoek van KWR, het kennisinstituut van de drinkwatersector, blijkt dat het grond- en oppervlaktewater met steeds meer stoffen zijn verontreinigd. Dat bevestigt geohydroloog Arnaut van Loon van KWR in het NOS Radio 1 Journaal naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

Gisteren werd al bekend dat er een tekort aan drinkwater uit de Maas dreigt voor miljoenen Nederlanders door de toenemende droogte. Ook is de kwaliteit van dat water in het geding, omdat er in verhouding meer vervuiling in de Maas aanwezig is.

Groot aantal vervuilende stoffen

Het grondwater raakt vooral vervuild door een toenemende hoeveelheid nitraat (een stof afkomstig uit mest) en bestrijdingsmiddelen die erin terechtkomen. Ook oude bodemverontreinigingen komen de kwaliteit van het grondwater niet ten goede. Uit grondwater wordt meer dan de helft van het kraanwater in Nederland gewonnen.

Ook met het oppervlaktewater, waar 40 procent van het drinkwater vandaan komt, is het niet goed gesteld. Doordat daar veel bestrijdingsmiddelen, industriƫle stoffen en geneesmiddelen in terechtkomen, raakt ook dat water verontreinigd. Verder is verzilting bij het grond- en oppervlaktewater een steeds groter probleem.

Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn geschrokken: "Het is twee voor twaalf. Maatregelen om de kwaliteit te verbeteren zijn absoluut noodzakelijk", zegt Peter van der Velden, voorzitter van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). Zo wil hij dat boeren gedwongen worden minder te bemesten, zodat stoffen als nitraat minder in het grondwater terechtkomen.

Goed gecontroleerd

Ook al raken de bronnen dus meer vervuild, volgens geohydroloog Van Loon is de drinkwatervoorziening in Nederland niet direct in gevaar. "Het drinkwater is gewoon van uitstekende kwaliteit. De waterzuiveringsinstallaties zijn aangepast op de kwaliteit van de bron. Maar we verwachten wel een verslechterende trend."

Hoewel het grond- en oppervlaktewater relatief gezien meer vervuild raakt, is het drinkwater in Nederland vergeleken met de rest van Europa beter. "Qua kwaliteit van het drinkwater staan we bovenaan, dat is hier goed geregeld. De waterzuivering en de infrastructuur zijn goed op orde", zegt Van Loon van kennisinstituut KWR.

Van der Velden van Vewin sluit zich hierbij aan: "Wij maken het allerbeste kraanwater ter wereld. Het wordt beter gecontroleerd dan levensmiddelen, er zit geen chloor in en het smaakt goed", zegt hij in het AD.