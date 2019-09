'De Maas als bron van drinkwater steeds kwetsbaarder'

De Maas wordt langzaam te onzeker als bron voor drinkwater, zeggen drinkwaterbedrijven rond de rivier in dagblad Trouw. Ze waarschuwen dat hierdoor voor vier miljoen Nederlanders een tekort dreigt.

De bedrijven, verenigd in RIWA-Maas, zeggen dat periodes van droogte het probleem vormen. Door die droogte daalt de hoeveelheid water die door de Maas stroomt. "Het is wachten op een moment dat er onvoldoende water uit de kraan komt", zegt voorzitter Wim Drossaert. Hij is ook directeur van drinkwaterbedrijf Dunea in Zuid-Holland.

RIWA-Maas-directeur Maarten van der Ploeg noemt de situatie verontrustend. "Niet alleen mensen maar ook de industrie en boeren schreeuwen in de zomer om water. Op dat moment begint ons systeem al te kraken. Is er dan een incident, zoals een onbekende verontreiniging, dan komen drinkwaterbedrijven in de problemen."

Grensoverschrijdend overleg

De problemen worden verergerd door maatregelen tegen de droogte stroomopwaarts. In Frankrijk worden oude sluizen vervangen door nieuwe en ook de wateraanvoer vanuit de Roer, een zijrivier in Duitsland, staat onder druk. "De vraag is wat er voor ons overblijft als iedereen een beetje sleutelt aan de Maas", zegt Drossaert.

RIWA-Maas wil grensoverschrijdend overleg over de Maas. Er zouden nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn met de Maas als bron voor drinkwater, maar in het verleden ging het vooral om vervuiling, onder meer door medicijnresten en chemische lozingen.