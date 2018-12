Vergrijzing bedreigt schoon drinkwater, een proef moet er wat tegen doen

Het waterleven heeft er al veel last van, maar door de vergrijzing kan ook de mens er in de toekomst wel eens flink last van krijgen. Daarom gaat het waterschap Aa en Maas proberen een oplossing te vinden voor de 140.000 kilo aan medicijnresten die elk jaar in ons oppervlaktewater terechtkomt.

Vandaag start officieel een pilot waarbij het waterschap met een extra zuivering gaat proberen om tot 80 procent van de medicijnresten uit het water te filteren. Die resten komen in het water doordat niet alle medicijnen in het lichaam van de mens worden opgenomen; wat niet wordt opgenomen, belandt via de urine en ontlasting in het riool.

"Voor de mens niet per se schadelijk", zegt Maarten Nederlof, beleidsadviseur bij het waterschap Aa en Maas, "maar voor bijvoorbeeld vissen kunnen heel lage concentraties al schadelijk zijn. Zo is bekend dat pijnstillers weefselschade veroorzaken, denk aan de lever, de nieren en de kieuwen." Verder kunnen anticonceptiemiddelen bij vissen leiden tot een geslachtsverandering en veranderen medicijnen tegen psychoses het gedrag van waterkreeftjes en vissen.

Vergrijzing

Ook voor de mens is er reden om bezorgd te zijn. De verwachting is namelijk dat er steeds meer medicijnresten in het water terechtkomen, waardoor drinkwaterbedrijven een grotere kluif krijgen om het te zuiveren. "We worden steeds ouder en gebruiken meer medicijnen", legt Nederlof uit.

Het is volgens hem dan ook belangrijk voor de drinkwatervoorziening dat een oplossing wordt gevonden. "Het rioolwater dat wij zuiveren lozen wij direct of indirect op de Maas en aan het einde van de rivier maken bedrijven daar drinkwater van."