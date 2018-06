Waterschap gebruikt wc-papier om medicijnresten uit rioolwater te halen

Waterschap Vallei en Veluwe bouwt een proefinstallatie voor het onttrekken van medicijnresten aan rioolwater. Het bijzondere is dat de koolstof die daarvoor nodig is zelf wordt gemaakt, namelijk van cellulose uit resten wc-papier die in het rioolwater zitten.

Het wc-papier wordt uit het water gezeefd, gedroogd en tot brokjes cellulose geperst. Daarna worden de blokjes in een oven verhit, waardoor ze uiteenvallen in gas, zuren, bio-olie en biochar. Biochar is een houtskoolachtige stof die bij het zuiveringsproces wordt gebruikt om medicijnresten aan het water te onttrekken. De bio-olie wordt verkocht.

De proefinstallatie komt in Ede te staan en moet nog dit jaar een deel van het Edese afvalwater voor meer dan 80 procent van veelvoorkomende medicijnresten zuiveren, zegt dijkgraaf Tanja Klip in de Volkskrant. De kosten bedragen 1,7 miljoen euro. Het waterschap krijgt uit een EU-fonds een bijdrage van 700.000 euro.

Volgens de Nederlandse drinkwaterbedrijven belandt elk jaar minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater. Dat is voor mensen niet schadelijk, voor vissen en andere dieren wel.