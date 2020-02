Amsterdam wil ook algeheel vuurwerkverbod, nog wel praktische bezwaren

In navolging van Rotterdam wil ook Amsterdam nog dit jaar een algeheel vuurwerkverbod instellen tijdens de jaarwisseling. Een meerderheid van de Amsterdamse raad steunde vanmiddag een motie van de Partij voor de Dieren voor zo'n verbod.

De maatregel gaat verder dan het beleid van het kabinet, dat twee weken geleden besloot enkel vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden.

Praktische bezwaren

Burgemeester Halsema zegt haar best te gaan doen de wens van de raad in te willigen. Er zijn namelijk nog praktische hordes. Zo zijn er meerjarige vergunningen afgegeven aan Amsterdamse vuurwerkverkopers, die niet zomaar ingetrokken kunnen worden.

Consumenten zouden de komende jaren dan nog wel vuurwerk kunnen kopen in de hoofdstad, maar niet kunnen afsteken. Daarnaast uitte Halsema eerder al haar zorgen over de handhaving van een lokaal verbod, omdat er geen landelijk totaalverbod is. Volgens haar wordt het dan lastig voor agenten om op te treden tegenover overtreders.

De Amsterdamse raad wilde in 2016 al een algeheel vuurwerkverbod. Sindsdien werd het aantal vuurwerkvrije zones in Amsterdam gestaag uitgebreid.