Geen paniek over explosieve stijging coronagevallen: 'We zagen dit aankomen'

De stijging van het aantal besmettingen in de provincie is dus geen echte toename maar vooral een correctie van de cijfers. Overigens is helemaal niet gezegd dat dit nieuwe cijfer ook klopt. Daar is meer onderzoek voor nodig.

Er zullen namelijk nog steeds mensen rondlopen met klachten, die niet naar de dokter zijn gegaan. Volgens Epidemioloog Benjamin Cowling van de Universiteit van Hongkong zien we nu alleen het topje van de ijsberg. "Daaronder zitten nog veel meer besmettingsgevallen die minder ernstig zijn."

Andersom werkt de ruimere methode ook in de hand dat corona wordt vastgesteld bij mensen, die eigenlijk een andere ziekte hebben. Dat is ook gelijk de reden dat de ruimere criteria alleen gelden in Hubei.

"Wij hebben in Nederland nu een griepuitbraak. Als iemand hoest, dan is de kans nu veel hoger dat-ie griep heeft, dan als-ie hoest in de zomervakantie", zegt Van Dissel. Omgekeerd werkt dat net zo. Met andere woorden: iemand met een luchtweginfectie buiten Hubei, heeft een kleinere kans werkelijk het coronavirus te hebben, dan in de getroffen provincie.

Weinig verspreiding buiten China

Uitspraken doen over het gevaar van de ziekte buiten Hubei blijft lastig, zegt Van Dissel. Hoopgevend is volgens hem dat het virus zich buiten China niet echt verspreidt. De meeste zieken hebben het virus opgelopen in China en de isolatie van patiënten werkt vooralsnog goed.

Ook is de Chinese situatie niet een-op-een te vergelijken met die in andere landen. Van Dissel: "In China leven mensen bijvoorbeeld dichter op elkaar. Dat kan de besmettingskans ook beïnvloeden."