ChristenUnie wil waarborgen voor steun aan handelsverdrag CETA

De ChristenUnie wil "waarborgen" van het kabinet over het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada. De steun van de kleinste coalitiepartij is cruciaal voor het kabinet om het verdrag goedgekeurd te krijgen door de Tweede Kamer.

Kamerlid Joël Voordewind zei in het debat over CETA dat het verdrag voor de ChristenUnie een "stevig dilemma" is. In 2016, toen de partij nog in de oppositie zat, sprak de ChristenUnie zich uit tegen CETA. Inmiddels is wel het een en ander verbeterd, maar veel bezwaren staan volgens Voordewind nog recht overeind.

De ChristenUnie wil garanties dat de Europese normen, bijvoorbeeld over voedselveiligheid, behouden blijven. Er zouden extra controles moeten worden gehouden op Canadese boerderijen om te voorkomen dat er vlees met groeihormonen op de Nederlandse markt komt. Ook wil hij dat CETA niet ten koste gaat van het Nederlandse streven tot duurzame 'kringlooplandbouw'.

Inspanningsverplichtingen

Volgens Voordewind zijn het "inspanningsverplichtingen" die hij vraagt van het kabinet. De drie andere regeringspartijen zijn onomwonden voorstander van het handelsverdrag met Canada. Minister Kaag van Buitenlandse Handel noemde het eerder vandaag "onbestaanbaar" dat de Tweede Kamer CETA zou verwerpen.

De meeste oppositiepartijen zijn tegen het handelsverdrag. Ze vinden dat CETA de lat te laag legt. GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks noemde het een "vervuilend en dieronvriendelijk" verdrag. Volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is het ook oneerlijk voor Nederlandse boeren, die weggeconcurreerd kunnen worden door hun Canadese collega's.

De oppositiepartijen vinden dat de ChristenUnie een draai heeft gemaakt. De waarborgen die Voordewind vraagt zijn "loze verzoeken", vond SP'er Mahir Alkaya. De tekst van het verdrag staat vast en kan niet meer gewijzigd worden.

Vier uur spreektijd

Het debat gaat tot diep in de nacht door. Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft op het laatste moment vier uur spreektijd aangevraagd. Bij het behandelen van wetten en verdragen mogen Kamerleden zo lang spreken als ze willen, maar het is zeer ongebruikelijk dat een parlementariër vier uur lang het woord voert.

Baudet noemde het "waanzin" dat Nederland akkoord gaat met CETA. Dat is volgens hem niet in het nationale belang en daarnaast raakt Nederland een deel van zijn soevereiniteit kwijt. Volgens Baudet levert het hele verdrag de EU maar 2,1 miljard euro economische groei per jaar op. "Een paar grijpstuivers."

Door het lange betoog van Baudet komt het kabinet pas donderdagochtend aan het woord om te antwoorden op de vragen uit de Kamer. Waarschijnlijk wordt er dinsdag over het verdrag gestemd. Als het wordt goedgekeurd, moet ook de Eerste Kamer het nog ratificeren. Of er een meerderheid is in de senaat is nog volstrekt onduidelijk. De coalitiepartijen hebben bij elkaar 32 zetels, terwijl er 38 nodig zijn voor een meerderheid.