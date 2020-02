Fraudehelpdesk bezorgd over explosieve toename WhatsApp-fraude

De financiële schade die in Nederland is aangericht door WhatsApp-fraude blijft toenemen. In de eerste zes weken van dit jaar werd er voor ruim 232.000 euro gefraudeerd, meldt de Fraudehelpdesk. Er waren 77 slachtoffers.

De schadepost over heel vorig jaar was ruim 1 miljoen euro, verdeeld over 353 slachtoffers. "Als deze trend van de eerste weken doorzet, dan gaan we daar dit jaar dus ver overheen", zegt een woordvoerder. In totaal kreeg de hulpinstantie tussen 1 januari en 11 februari 702 meldingen binnen.

De toename is al een tijd zichtbaar. De schadepost van vorig jaar was al een verviervoudiging van die in 2018.

Zogenaamd zoon of dochter

Meestal gaat het om gevallen waarbij de oplichters zich via WhatsApp voordoen als een bekende van het slachtoffer. Vaak is dat een zoon of dochter, die dan een nieuw telefoonnummer zegt te hebben. Het slachtoffer wordt verzocht om geld over te maken omdat de app van de bank niet zou werken. "Soms sputteren slachtoffers nog weleens tegen, maar wie wil uiteindelijk zijn kind nou niet helpen?", zegt de woordvoerder.

De Fraudehelpdesk vindt het zorgelijk. "Mensen kunnen op deze manier veel geld kwijtraken. Gemiddeld worden slachtoffers voor 3000 euro opgelicht, maar er zitten ook uitschieters tussen van wel 8000 euro."