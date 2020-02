VN publiceert lijst van bedrijven met banden Israëlische nederzettingen

De Mensenrechtenraad van de VN houdt zich bezig met het naleven van mensenrechtenverdragen door alle landen en in het bijzonder door de landen in de raad. De Verenigde Staten stapten in 2018 uit de Raad, die volgens toenmalig VN-ambassadeur Nikki Haley "chronisch anti-Israëlisch" is. Ook Israël erkent de Raad niet.