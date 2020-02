Arabische Israëliërs vrezen bestaan onder Palestijnse staat volgens vredesplan Trump

Het is een van de meest omstreden paragrafen in het Israëlisch-Palestijnse vredesplan van de Amerikaanse president Trump: zo'n tien Arabische steden en dorpen in Israël zouden onderdeel worden van de nieuwe staat Palestina. De meeste inwoners van het gebied zien dat niet zitten en zeggen dat ze liever onder Israëlisch bestuur blijven.

"Door mijn Israëlische identiteitskaart mag ik hier stemmen en kan ik vrij reizen", zegt Abdellatif Agbaria. Hij is bedrijfsleider in een meubelzaak in de stad Umm al-Fahm, die mogelijk onder Palestijns gezag zou komen. "Hier leef ik tenminste niet in een gevangenis, zoals de Palestijnen aan de andere kant van de muur."