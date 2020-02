Hoogwater op verschillende plekken in het land, 'geen reden tot onrust'

Volgens Rijkswaterstaat is de grootste piek voorbij en zal het water in de rivieren de komende dagen zakken. "Het water dat naar zee wil heeft daar wat meer moeite mee, omdat de waterstand daar ook hoger is dan gebruikelijk", zegt een woordvoerder. "Maar er is geen enkel probleem, er is geen reden tot onrust. Dit komt eens in de twee á drie jaar voor."