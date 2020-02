Dordrecht zet zandzakken in tegen overstromingen door hoogwater

Meerdere plaatsen in de regio hebben last van hoogwater. Ook in Rotterdam en Zwijndrecht zijn straten ondergelopen.

Het hoogwater is het gevolg van een combinatie van het door de storm versterkte springtij, en de hoge waterstanden in de rivieren door overvloedige regenval in Duitsland en Zwitserland. "Als het te erg wordt, kunnen we besluiten de Maeslantkering te sluiten", zegt Michel de Vos van Rijkswaterstaat. Dat gebeurt alleen als het waterpeil 3 meter boven NAP staat. "Het is nu veilig. Alles verloopt nog volgens de draaiboeken."

De Oosterscheldekering, de Haringvlietsluizen en de Hollandse IJsselkering zijn wel gesloten. De Hollandse IJsselkering blijft mogelijk tot woensdag dicht. Het is nog niet bekend hoe lang de andere keringen dicht blijven.