Schip verliest vijf containers boven Waddeneilanden

Opnieuw heeft een schip containers verloren in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Volgens de Kustwacht raakte het Nederlandse schip OOCL Rauma enkele tientallen kilometers ten noorden van Ameland vijf containers kwijt. Het was op weg van Finland naar Rotterdam.

De Rauma voer op de zuidelijke vaarroute. Op de route is veel kritiek. Bewoners van de Waddeneilanden vinden dat schepen te dichtbij komen. De MSC Zoe, die begin vorig jaar 345 containers verloor, voer daar ook.

Voor zover bekend zijn van de vijf containers er in ieder geval twee nog dicht. Eén container, met papier, is open. Er wordt nu uitgezocht wat er in de andere containers zit, meldt RTV Noord.